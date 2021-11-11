دينا أبو السعود: كريم بينكي واحد من أقوى مستحضرات التجميل في مصر.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يساهم في تفتيح البشرة، مؤكدة أنه يعالج الهالات السوداء والتصبغات التي تصيب البشرة.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقاء لها لبرنامج “3 ستات” عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، أن كريم بينكي يجدد الخلايا ويعطي نضارة للبشرة، مشيرة إلى أنه يساهم أيضا في ترطيب البشرة وحتى البشرة الدهنية، ويحتوي على مادة تزيل الخلايا الميته ويساعد على نشأ خلايا جديدة.

وتابعت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يحتوي على الفيتامينات التي تغذي البشرة، مؤكدة أنه واحد من أقوى مستحضرات التجميل في مصر.

مكونات بينكي طبيعية

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن مكونات بينكي طبيعية، وليس لها أي أضرار على البشرة ومصرح من وزارة الصحة المصرية.