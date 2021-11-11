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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدنماركي يواكيم هانسن يتصدر منافسات الجولة الأولى ببطولة دبي للجولف

صدى البلد

 انتهت منافسات اليوم الأول من النسخة الثانية بطولة دبي للجولف التي تقام على ملعب النار في جميرا للجولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 1,5  مليون دولار أمريكي، في البطولة التي تعد الأحدث بالمنطقة في روزنامة منافسات الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت شعار "السباق إلى دبي".

وكانت المنافسة محتدمة في سباق المراكز الأولى، وتصدر الدنماركي يواكيم هانسن الترتيب برصيد 9 ضربات تحت المعدل في الفترة الصباحية للجولة الأولى، يليه برصيد 7 ضربات تحت المعدل الجنوب أفريقي دين بورميستر  والإنجليزي آندي سوليفان ومواطنه بول وارنج والفرنسي أنطوان روزنر الذي توج العام الماضي بلقب النسخة الأولى من البطولة.

قال يواكيم هانسن: أنا سعيد جدا بنتيجة منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للجولف، شهدت أيامي الماضية ساعات من التدريب المتواصل حتى استطعت تقديم أداء قوي في منافسات اليوم، أؤمن بأن دبي هي الوجهة المثالية للعب الجولف في ظل كل الظروف المناسبة من ملاءمة الجو، والملاعب المتميزة.

أحمد سكيك


وأكمل اللاعب الإماراتي أحمد سكيك منافسات الجولة الأولي وحصل على 4 ضربات تحت المعدل، ليكون بذلك هو أول لاعب إماراتي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق في منافسات الجولة الأوروبية على الإطلاق، ليتجاوز بذلك عدد الضربات تحت المعدل التي أحرزها لاعب الجولف الإماراتي المحترف أحمد المشاريخ الذي حصل على 1 ضربة تحت المعدل في بطولة أبوظبي للجولف 2010.

وبهذه المناسبة صرح أحمد سكيك قائلاً: "من الصعب أن أصف شعوري ببعض الكلمات ولكنني راض جدا عن أدائي في اللعب اليوم، وجودي في مثل هذه البطولات الدولية الكبيرة يعطيني مزيدا من الثقة يتبعه تحكم وسيطرة في الملعب والأداء. أنا ممتن للغاية لمنحي شرف القيام بالضربة الأولى في افتتاح البطولة اليوم التي تستضيفها بلدي الحبيب الإمارات، بالتأكيد أصابني التوتر قليلا لكنني أديت آداءا جيدا وكانت بداية موفقة لليوم. في نهاية اليوم أكون ممتنا دائما لرؤية والدي فخورا بي، وما أسعى اليه الآن هو مزيد من التركيز لبداية جديدة غدا، لأتمكن من التأهل للجولة الثالثة والرابعة للبطولة". 

بطولة دبي للجولف ملعب النار في جميرا للجولف السباق إلى دبي يواكيم هانسن أحمد سكيك

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