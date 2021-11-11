النظام القديم استنفد أغراضه.. طارق شوقي: حل المشاكل التعليمية سيتطلب وقتا

اجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم بمديري الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التعليم خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

وأكد وزير التربية والتعليم أن النظام التعليمي القديم قد استنفد أغراضه، ولابد من إنشاء نظام تعليم جديد يتناسب مع العصر ويقدم لأبنائنا المهارات الحياتية التي تتناسب مع زمانهم.

وتطرق الدكتور شوقي وزير التربية والتعليم ، بعد ذلك لشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بأهمية تحقيق تغيير حقيقي في مجال التعليم، ليس فقط تغيير شكلي وسطحي، رغم أنها مهمة شاقة تستغرق زمنًا كبيرًا حتى تؤتي ثمارها.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن التغيير في مفهوم التعلم لدى المجتمع والتغيير الثقافي أكثر إلحاحًا وصعوبًة من تغيير المناهج أو طرق التقييم وأن حل جميع المشاكل التعليمية سيتطلب وقتًا ولكن بدأت رحلة التطوير بالبناء الفكري والتعليم الجديد 2.0.