إطلاق أول منصة إلكترونية في الشرق الأوسط لتأمين الهواتف ضد السرقة

أطلقت منصة فون "phone06" وهي أول منصة إلكترونية في الشرق الأوسط لتأمين الهواتف ضد السرقة، والمساعدة في تقليل جرائم سرقة البيانات من الأجهزة.

وذكرت إدارة "phone06"، أن المنصة الجديدة ترتكز على هدف اجتماعي وهو محاولة تقليل سرقة الهواتف، والمساعدة في الحفاظ على أجهزة الهواتف المحمولة وبيانات الأشخاص من خطر السرقة، وعدم وقوع الأشخاص في خدعة شراء هاتفا مسروقا.

وأشارت إدارة المنصة إلى آلية العمل وهى تنبني على تسجيل الأشخاص لبيانات أجهزتهم المحمولة على الموقع الإلكتروني، حيث يقوم صاحب الجهاز بتسجيل الهاتف باسم الشخص ورقم تليفونه ورقم السريل نمبر "الرقم التسلسلي".

وفي حالة فقدان الهاتف يقوم صاحبه بالإبلاغ عن الهاتف المفقود وتسجيل رقم محضر البلاغ في قسم الشرطة على الموقع الإلكتروني.

ويتيح الموقع الإلكتروني أيضا، لراغبي شراء الهواتف المستعملة التحقق والاستعلام عن بيانات الهاتف المتاحة وفقا لما حدده صاحبه بالتسجيل في البداية وموقفه القانوني.

ويعتبر موقع "phone06" مرجعاً لأصحاب محلات بيع أجهزة المحمول المستعملة حيث يمكنه الاستعلام عن موقف الهاتف قبل شراءه، اذا كانت بيانات الهاتف مسجلة على الموقع.

وقال عبد العظيم خضر مؤسس منصة "phone06"، إن المنصة تدرس فرص التجارة الإلكترونية في مجال الهواتف المحمولة ومستلزماتها بالإضافة إلى تقديم خدمة المعلومات والتقييمات للأجهزة بواسطة المستخدمين، مشيراً إلي أن تأمين الهواتف وحمايتها من السرقة سيتبعها مجموعة من الخدمات التكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.