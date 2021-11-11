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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد تكليف وكلاء جدد للتعليم بإدارتي إهناسيا والواسطى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المذكرة التي عرضها الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ، وتتضمن عدداً من التكليفات الجديدة بالإدارات التعليمية، وضخ دماء جديدة بالمنظومة.

 

شملت التكليفات كل من: وائل صلاح ياسين _كبير أخصائيين اجتماعيين مدير إدارة  تنسيق الخدمات بديوان المديرية _ بالقيام بتيسير أعمال وظيفة وكيل إدارة إهناسيا التعليمية، وأشرف قرني عويس _مدير إدارة العلاقات العامة بديوان المديرية_ للقيام  بتيسير أعمال وظيفة وكيل إدارة الواسطى التعليمية

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة بالمحافظ ، لعرض عدد من الموضوعات التي تخص المنظومة التعليمية ، ضمن المتابعة المستمرة للمحافظ لمستجدات العمل وسير المنظومة التعليمية، وشدد على المتابعة الميدانية المستمرة ، والتعامل الجاد والفعال مع المعوقات التي قد تطرأ على المنظومة.

بني سويف وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم العلاقات محافظ بني سويف المتابعة الميدانية وكيل وزارة التربية والتعليم محمد هاني صلاح المعوقات

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