محافظ بني سويف يعتمد تكليف وكلاء جدد للتعليم بإدارتي إهناسيا والواسطى

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المذكرة التي عرضها الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ، وتتضمن عدداً من التكليفات الجديدة بالإدارات التعليمية، وضخ دماء جديدة بالمنظومة.

شملت التكليفات كل من: وائل صلاح ياسين _كبير أخصائيين اجتماعيين مدير إدارة تنسيق الخدمات بديوان المديرية _ بالقيام بتيسير أعمال وظيفة وكيل إدارة إهناسيا التعليمية، وأشرف قرني عويس _مدير إدارة العلاقات العامة بديوان المديرية_ للقيام بتيسير أعمال وظيفة وكيل إدارة الواسطى التعليمية

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة بالمحافظ ، لعرض عدد من الموضوعات التي تخص المنظومة التعليمية ، ضمن المتابعة المستمرة للمحافظ لمستجدات العمل وسير المنظومة التعليمية، وشدد على المتابعة الميدانية المستمرة ، والتعامل الجاد والفعال مع المعوقات التي قد تطرأ على المنظومة.