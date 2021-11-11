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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مجدي يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي لفرنسا ..فيديو

الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى باريس لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي ماكرون.

 

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا المؤتمر الهام يأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.

 

وتابع أحمد مجدي أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا" على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم.

 

 يعقد السيد الرئيس سلسلة من اللقاءات

وأشار مقدم برنامج بدون حظر إلى أنه من المقرر كذلك أن يعقد السيد الرئيس سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين.

 

أحمد مجدى الرئيس السيسي المجتمع الدولي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

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