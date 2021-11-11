كواليس مران الأهلي الأول بالتتش بعد خماسية الزمالك.. صور

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم بعد إجازة لمدة 5 أيام منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للاعبيه، وذلك استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري من جديد.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة خمسة أيام بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وتغيب عن الفريق الأحمر في التدريبات 12 لاعباً هم بينهم السباعي المنضم للمنتخب الوطني وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن اشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف واليو ديانج ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو وعلي معلول للإنضمام لمنتخب بلادهم وبدر بانون للإنضمام لمنتخب المغرب المحليين.

وشهد المران عودة بيتسو موسيماني للظهور بعد أن قضي إجازة في بلاده جنوب أفريقيا.

1

2

3

4

5

7

8

9