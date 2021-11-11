أحمد مجدي: البعض اعتقد تكرار الأهلي للفوز 6-1 في القمة 123 ..فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، الحديث عن لقاء الأهلي والزمالك حديث الساعة، مؤكدا أنه لا صوت يعلو فوق صوت القمة.

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج"بدون حظر" عبر فضائية “صدى البلد ”، أن الأهلي فاز بنتيجة كبيرة بنتيجة 5-3، مشيرا إلى أن البعض اعتقد ان الأهلي سيكرر النتيجة التاريخية التي حققها بـ 6-1.

وتابع أحمد مجدي، أن الفنان محمد هنيدي قد كتب عبر موقع تويتر “أنه لو الحكم ادانا نص ساعة وقت بدل ضائع كنا اتعادلنا”.

وأشار مقدم برنامج "بدون حظر إلى أن بعض مشجعي الأهلي غير راضين عن تغييرات المدير الفني للفريق موسيماني.

أشبال فريق الزمالك

وأك مقدم برنامج بدون حظر أن لقطة أفشة وهو يواسي أحد أشبال فريق الزمالك هي لقطة للروح الرياضية، وهي لقطة تعبر عن أخلاق اللاعب.