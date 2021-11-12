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فيديو جراف

فيديو جراف.. تعطيل الدراسة مدة محددة.. أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة الجديد

صدى البلد

وافقت لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب ، على مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، وذلك بعدما أخذت الموافقة المبدئية على مشروع القانون في اجتماع سابق.

ووفقا لمشروع القانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية ، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها.
   وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور.
   تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، حكومي أو خاص.
   تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد.
   تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، والأمر بإغلاق بعضها أو كلها.
   تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.
   تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات.
   تنظيم أو حظر استقبال الأندية لروادها.
   تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
   حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل الجماعي العام والخاص.
   إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية الصحية مثل الكمامة واللقاح.
   تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًّا أو كليًّا، أو تقسيطها.
   مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية.
   تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

ولمتابعة المزيد حول القانون الجديد لمواجهة الأوبئة .. تابع الفيديو جراف التالي:

لجنة الصحة الأوبئة والجوائح الصحية القانون الجديد الأمراض المعدية الاوبئة

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