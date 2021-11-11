محافظ الجيزة يفتتح مشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور لصغار المزارعين

بتكلفة 20 مليون جنيه..

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور بالواحات البحرية لصغار المزارعين بتكلفة حوالي 20 مليون جنية كمرحلة أولي وذلك من خلال التعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بمنحه إماراتية بالتعاون مع جائزة خلفية الدولية وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



واوضخ محافظ الجيزة بأن الثلاجة تشمل علي ٦ غرف تبريد وتجميد بسعة ٤ الاف طن لكلا منهم وبسعه إجمالية حوالى 24 الف طن والتي ستساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى قطاع التمور بالواحات البحرية وتدعيم سبل الحفظ والتخزين مما سيكون أحدى العوامل المحفزة للمزارعين والمنتجين فى زيادة إنتاجية التمور وتحقيق التنمية من خلال زيادة حجم التوزيع والتصدير للمنتج بكافه القطاعات .



مشيرا إلى أنه قد تم توفير المحولات الكهربائية اللازمة للتشغيل بتكلفة اجمالية حوالي 2 مليون جنية والتى سوف تساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى قطاع التمور بالواحات البحرية وتدعيم سبل الحفظ والتخزين .



لا فتآ أنه المستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال سلسلة القيمة المضافة للصناعة من إنشاء محطة فرز وتبريد وتصنيع وتعبئة.



وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة ومرافقيه غرف التبريد التجميد المقامة وفقا لأعلى المواصفات التكنولوجية التى تضمن الحفاظ على جودة المنتج .



ومن جانبه أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالجهود المبذولة لخروج المشروع على اكمل وجه وبإدخال التكنولوجيا الحديثة فى قطاع التمور والمبردات المستخدمة والتى ستساهم فى الحفاظ على المحاصيل ودعم عوامل التصدير للمنتج .



رافق المحافظ خلال الافتتاح أبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن ومحمود فوزي السكرتير المساعد وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي .