عم سيد ابن المنيا.. يعاني من الغضروف ويعول 5 أبناء ويناشد بإدراج زوجته بتكافل وكرامة

فقر شديد ومرض وظروف معيشية صعبه للغايه يعيشها سيد محمد سيد 52 سنه من أبناء المنيا فهو يعاني من الغضروف بالظهر منذ سنوات ويعول 5 أبناء ولا يستطيع العمل نظراً لظروفه الصحيه.

يقول سيد محمد سيد أبلغ من العمر 52 سنه ولا أملك من حطام الدنيا شيء وأعول 5 أبناء واعمل باليوميه بمدينة المنيا أو بقريتي ولكن لا أستطيع صعود السلالم بسبب الغضروف فاعمل في الطابق الأرضي فقط وحالتي الصحيه ضعيفه ونحن فقراء للغاية ويعلم بحالنا الله سبحانه وتعالى.

وأضاف تقدمت زوجتي للحصول على معاش تكافل وكرامه منذ فترة كبيرة مرتين متتاليتين ولكن لم ادراج اسمها وسالنا أكثر من مرة عن السبب ولكن لا نعرف الاجابه فمعاش تكافل وكرامه سيساعدنا في نفقات الحياة ومتطلبات أبنائي.

ويشير اقوم في الصباح الباكر يوميا واستقل سيارة بثلاث جنيهات لكي اصل الى مدينة المنيا وفي العودة نفس الشيء ومعي فأسي ومقطفي للعمل في تشوين الطوب أو الرمال أو الزلط واعود بما يرزقني به الله إلى منزلي لإطعام زوجتي وابنائي وفي ايام كثيرة لا أجد أي عمل يتناسب مع ظروفي الصحيه لمعاناتي الكبيرة مع الغضروف.

ويناشد سيد محمد سيد المسؤلين بإدراج زوجتي بمعاش تكافل وكرامه ومنحي مساعدة ماليه لكي نستطيع العيش لأننا لا نستطيع شراء الطعام أو الملابس أو الدواء بسبب قصر ذات اليد وظروفنا الصعبة للغاية.

