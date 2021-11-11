تقسيمة قوية بين لاعبي الأهلي إستعداداً للمقاولون بالدوري

أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبين خلال المران المسائي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض لاعبو الأهلي بعض الفقرات البدنية في بداية المران قبل أداء تدريبات خفيفة بالكرة، وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للمشاركة في تقسيمة قوية.

وشارك محمود متولي لاعب الفريق في التدريبات اليوم بعد تعافيه من الإصابة في الركبة وتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

كما أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية صلاح محسن لاعب الفريق ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الأهلي تدريباته غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

والمعروف أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.