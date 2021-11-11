مصطفى بكري يكشف تفاصيل حصول رئيس الهيئة العربية للتصنيع على جائزة فخر الصناعة الأفريقية.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تم تكريم الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وحصوله على جائزة فخر الصناعة الأفريقية، مؤكدا أن الفريق عبد المنعم التراس قد أكد أن التكريم يعد دليلا لنجاح الهيئات المصرية الوطنية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفريق عبد المنعم التراس قد أكد أن التكريم دليل على استعادة مصر لمكانتها العربية والأفريقية والدولية.

وتابع مصطفى بكري، أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد أكد أيضا أن التكريم ودليل أيضا على اهتمام الدول الأفريقية بمصر، ونقل التجربة المصرية لهم.

مصر تشهد مشروعات ضخمة

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع قد أكد أن مصر تشهد مشروعات ضخمة في كافة المجالات، والجميع يتطلع لهذه التجربة في بلده”.