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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز يكشف الآثار السلبية لوصمة مرضى الإيدز .. تفاصيل

الإيدز
الإيدز

كشفت الدكتورة زينب منير ممثلة البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز التابع لوزارة الصحة عن الأثار السلبية الناجمة عن الوصمة المتعلقة بمرضي الإيدز والتى من بينها عدم إفساح المريض عن مرضه وبالتالي عدم قدرته على الحصول على العلاج.

وأوضحت منير خلال ورشة عمل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز إنه من بين الآثار السلبية المرتبطة بوصمة الإيدز هو ممارسة العنصرية على العائلة والمخالفين لمرضي الإيدز ليس ذلك وفقط بل أيضا توج عنصرية اتجاه الأطباء المعالجين لمرضى الإيدز.

وتابعت ممثلة البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز التابع لوزارة الصحة إن الإجراءات التي تساهم فى تقليل الوصمة المتعلقة بمرضي الإيدز التوعية عن طريق كافة الوسائل من بينها السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية والتلفزيون والسينما ، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمرضي من خلال قصص ملهمة من متعايشي الإيدز ، فضلا عن توافر الأدوية في العديد من المناطق.

من جانبه أكد وليد كمال مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز ، إن إنه تم إطلاق الاستراجية العالمية لمكافحة الإيدز والتى تكون خلال الفترة 2021-2025 ، كما أنه تم الإعلان خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن الإعلان السياسي للإيدز.

وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز إنه تم إطلاق مايسمى القضاء على عدم المساواة والتى تتضمن ليس فقط الإيدز كمرض ولكن تشمل المحددات المتعلقة بالمرض سواء أكانت محددات سياسية و اجتماعية واقتصادية وثقافية وصحية وبيئية.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة المشترك هو مشروع مشترك مبتكر من أسرة الأمم المتحدة، حيث يجمع الجهود والموارد من 11 وكالة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة لتوحيد العالم ضد الإيدز وهي: مفوضية شؤون اللاجئين واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق السكان ومكتب المخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
 

تمكن العالم العالم من وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. وخفت حدة هذا الوباء.  وتراجعت الإصابات الجديدة بالفيروس والوفيات المرتبطة بالإيدز بشكل كبير منذ بلوغ الوباء ذروته.  وتتقدم  الاستجابة الآن خطوة أخرى في وجهة القضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030.

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