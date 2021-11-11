محافظ الجيزة يتفقد شركة الجود للصناعات الغذائية بالواحات البحرية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة الجود للصناعات الغذائية وهي شركة مساهمة مصرية سعودية تونسية تعمل في مجال التمور، في اطار حرص المحافظة علي دعم قطاع التمور بالواحات البحرية ومتابعه نظم واليات التشغيل للشركات العامله في ذلك القطاع لتوفير وتهيئة المناخ الملائم للنجاح وزيادة الاستثمارات في مجال التمور .



وحرص المحافظ علي تفقد مراحل العمل المختلفة والتي تشمل " الغسيل والتجهيز والتعبئة والتغليف".



واعرب محافظ الجيزة عن سعادته بوجود تلك المصانع العملاقة علي أرض محافظة الجيزة والتي تنتج أجود التمور الموجودة والذي يساهم في زيادة وتنمية الاستثمار وفرص العمل .



موكدآ أن المحافظة لا تدخر جهدآ في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات والمصانع الجادة التي تحرص علي توفير فرص عمل بما يعود بالنفع علي المواطنين .