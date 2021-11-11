رسميًا.. رابطة الدوري الإنجليزي تحسم موقفها من إقامة كأس العالم كل عامين

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، في بيان رسمي، موقفها من إقامة كأس العالم كل عامين بعد اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي عبر الموقع الرسمي قائلا: "الدوري الإنجليزي ملتزم بمنع أي تغييرات جذرية في تقويم المباريات الدولية بعد 2024 والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على رفاهية اللاعب وتهدد التنافسية والتقويم والهياكل والتقاليد لكرة القدم المحلية”

."وأضاف:"يجب أن تتضمن هذه العملية أيضا اتفاقيات ذات مغزى مع الاتحادات التي توفر أسس اللعبة”.

فيفا يريد خوض كأس العالم كل عامين بداية من عام 2026، وتجميع البطولات القارية (يورو، كاف، كأس آسيا، كوبا أمريكا، كونكاكاف) في عام 2027، والعودة إلى كأس العالم من جديد في 2028.