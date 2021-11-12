أخبار التعليم| طالب بتكنولوجيا وتعليم حلوان يفوز في دورة الألعاب لدول اتحاد شمال إفريقيا.. رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يلتقي وفدا من بيلاروسيا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

تجربة مصر فى حماية الطيور المهاجرة .. ندوة بـ علوم عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم علم الحيوان بالكلية وجهاز شؤون البيئة محاضرة بعنوان" الطيور المهاجرة بين الفرص والتحديات" وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والاستاذ الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية وبإشراف ا.د اماني سليمان خالد وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

للتخفيف عن كاهل أولياء أمورهم.. تسليم 2450 حقيبة مدرسية لطلاب التربية الخاصة بالمنيا

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من الحقائب المدرسية المتكاملة، لطلاب مدرسة الامل للصم وضعاف السمع ومدرسة النور للمكفوفين ومدرسة التربية الفكرية، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ، حيث تشمل الحقائب جميع المستلزمات والأدوات الدراسية ، بإجمالي 2450 حقيبة ، لدعم الطلاب الأكثر احتياجا بمدارس التربية الخاصة.

طالب بتكنولوجيا وتعليم حلوان يفوز في دورة الألعاب الرياضية لدول اتحاد شمال أفريقيا

حصل الطالب أحمد فيض بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، على المركز الثالث في مسابقة الجملة الرياضية في دورة الألعاب الرياضية عن بعد لدول اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية.

النظام القديم استنفد أغراضه.. طارق شوقي: حل المشاكل التعليمية سيتطلب وقتا

اجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم بمديري الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التعليم خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

وأكد وزير التربية والتعليم أن النظام التعليمي القديم قد استنفد أغراضه، ولابد من إنشاء نظام تعليم جديد يتناسب مع العصر ويقدم لأبنائنا المهارات الحياتية التي تتناسب مع زمانهم.

في إطار الأنشطة الطلابيه للعام الدراسي الجديد لكليه البنات جامعه عين شمس للعام الجامعى 2021/2022 ، و تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورة أميره يوسف عميد كليه البنات و الدكتورة مي حلمي وكيل كليه البنات لشئون التعليم والطلاب ، نظمت رعاية الشباب بالكلية صباح اليوم الخميس ، مسابقه الشطرنج وسط إجراءات احترازية مشددة .

فوز جامعة بني سويف بالمركز الأول في الدورى الثقافي المعلوماتي بملتقى الاتحادات الطلابية بالإسكندرية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات بالدوري الثقافي المعلوماتي بملتقى الاتحادات الطلابية بالأسكندرية والتى نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "قادة وقيادة" من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالإدارة العامة للجامعات والمقام بالمدينة الشبابية "أبو قير بالأسكندرية" بمشاركة 26 جامعة والذى استمرت فعالياته خلال الفترة من 6-11 نوفمبر الجاري.

لبحث التعاون المشترك.. رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يلتقي وفدا من بيلاروسيا

عقد الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، اجتماعًا مع الدكتور سيرجي ف.خاريتونشيك رئيس الجامعة التقنية الوطنية البيلاروسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يأتي الاجتماع ضمن عدد من اللقاءات المستمرة في إطار مباحثات لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم التكنولوجي والصناعة وذلك فى حضور عدد من قيادات الجامعة البيلاروسية.

جامعة بني سويف التكنولوجية تطلق مسابقة «بداية حلم» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

أعلن الدكتور محمد شكر ندا، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، عن إطلاق مسابقة «بداية حلم» بجامعة بني سويف التكنولوجية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

البحوث الفلكية تبدأ رصد اقتران القمر مع الكوكب ذو الحلقات .. فيديو

أعلن الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن بدء الاستعدادات لرصد ومتابعة ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشتري منذ غروب الشمس، من مقر المعهد الرئيسي بحلوان.

في أول اجتماعاته.. مجلس "حقوق عين شمس" يكرم الدكتور ناجي عبد المؤمن

كرم مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافى عميد الكلية ، الدكتور ناجي عبد المؤمن العميد السابق علي ما بذله من جهد في خدمه الكليه خلال الأعوام السابقه وذلك خلال أول اجتماع لمجلس الكلية للعام الجامعى الجديد 2021/2022 وأولي الجلسات برئاسة الأستاذ الدكتور محمد صافى عقب تولي سيادته عمادة الكلية .