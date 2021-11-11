إبراهيم عيسى: جمال عبدالناصر بنى الجامعات والإخوان استولوا على الخريجين.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أهمية العمل على الوعي والعقل أكثر من المشروعات فقط على أرض الواقع، مستشهدا على كلامه ببعض ما حققه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من إنجازات في خدمات التعليم فقط دون الوعي، قائلا: "جمال عد الناصر بنى مدارس وجامعات أكثر مما بنى من قبله وعمل نظام تعليمي مجاني للجامعات".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن المحصلة من إنجاز جمال عبد الناصر في إنشاء المدارس والجامعات فقط دون عمل على الوعي هو أن أول دفعة تخرجت بعد وفاة عبد الناصر سيطر عليها الجماعات الإسلامية والإخوان بالكمال.

وتابع: "جمال عبد الناصر مات في شهر سبتمبر 70 وخريجين مايو 74 و75 كانوا زعماء الإرهاب والتطرف الديني اللي شافته مصر والإنسانية كلها، ويمكن أن تنشأ ويمكن أن تقدم مناهج ودراسة مخلصة وبعدها تنتج كل حاجة ضدك والدولة هي اللي صرفت على تعليم كل قيادات الإخوان وتعليمهم من إنجازات عبد الناصر ولكن انتهت إلى حاجة ليست ضد عبد الناصر فقط ولكن ضد الإنسانية والوطن ومصر كلها، وعايز أوضح ان المنجز على الأرض حاجة والمنجز في الوعي والعقل حاجة تانية".