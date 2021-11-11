إبراهيم عيسى: مصر ضمن أكثر بلدان العالم أمنا والبؤر الإجرامية محدودة

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن اهتمام الدولة المصرية الشديد بما تحققه من انجازات على صعيد البنية الأساسية والاسكان والبرامج الاجتماعية شيء عظيم ولكنه لا يجب أن يكون وحده، موضحا أن السير في مشروعات البنية الاساسية بمفردها دون تكامل مع التعليم والثقافة والوعي ستجعلها بدون دعامة.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أنه من خلال مراجعته ما ينشر عن مصر في معدلات الامن بالصحف والدراسات يؤكد أن مصر من أكثر بلدان الدنيا أمنا ولكن امن مكاني وليس أمن نفسي، متابعا: "شعور المواطن بالأمان دليل على وجود الامن وليس العكس".

واستكمل: "فى جغرافيا مصر لا توجد بؤر اجرامية أو سكنية خطرة يصعب دخولها بسبب العنف أو العصابات"، مؤكدا أن البؤر الاجرامية محدودة جدا ومحصور في مناطق متطرفة من البلاد ومستويات الامن متوفرة للغاية.

