مصر تستضيف قمة المناخ العام المقبل.. تنسيقية الأحزاب: شرم الشيخ مدينة السلام..فيديو

قال أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأمم المتحدة أعلنت استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ العام المقبل .



وأضاف أحمد فتحي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" هناك ثناء كبير على كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ الحالية المنعقدة في بريطانيا".

وتابع احمد فتحي :" العالم يرى أن مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وأن مصر وجهة مهمة لكل من فاته حضور قمة المناخ الحالية ".

واكمل احمد فتحي :" مجموعة من الآمال والتطلعات على القيادة المصرية ومصر تستضيف قمة المناخ العام المقبل نيابة عن القارة الأفريقية".



وتستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.



وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.