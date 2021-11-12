تكنولوجيا الاتصالات باستخدام الضوء المرئى ..رسالة ماجستير بكلية التكنولوجيا والتعليم

كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " تكنولوجيا الاتصالات باستخدام الضوء المرئى وتطبيقاته التربويه ".



تهدف الدراسة الى توفير وسيلة اتصال لاسلكية أخرى تقوم بالاإرسال والأستقبال باستخدام تفنية الضوء المرئى وتصميم وحدة تعليمية تهدف إلى تنمية المهارات العملية لدى طلاب الفرقة الثالثة كلية التكنولوجيا والتعليم من خلال تحقيق الأهداف التعليمية المرجو تحقيقها فى مقرر الإلكترونيات الضوئية، والتخلص من مشاكل الإرسال والأستقبال باستخدام إشارة الراديو RF .

وركز البحث على تجميع البيانات وتطبيق هذه التقنية للوصول للحل الامثل للتخلص من مشاكل الاتصال باستخدام إشارة الراديو والتى تتمثل فى أن الإرسال والأستقبال أٌقل سرعة وأكبر فى أستهلاك الطاقة وغير أمن على جسم الإنسان والبيئه حيث ينتج عنه تلوث إشعاعى ومحظور أستخدامه فى أماكن عديدة مثل المستشفيات لإن يؤثر على الأجهزة الدقيقة مثل رسم القلب والمنشأت العسكرية بسبب التداخل الكهرومغناطيسى بين أجهزة اللاسلكى والطائرات لانه ينتج عنه شوشره على أجهزة الملاحه . وتم استخدام النتائج الهندسية للبحث في تصميم وحدة دراسية بمقرر الإلكترونيات الضوئية لتنمية مفاهيم طلاب الفرقة الثالثة بكلية التكنولوجيا والتعليم- شعبة تكنولوجيا الإلكترونيات - جامعة حلوان.



أعدت الباحثة بسمة محمد عبد الفتاح بيومى بكلية التكنولوجيا والتعليم برعاية الدكتور/ إبراهيم لطفي عميد كليه التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان و الدكتور/ وائل إبراهيم أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان وتحت إشراف كل من الدكتور/ مصطفى على رفاعى الطوخى - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا الإلكترونيات – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان و الدكتور/ على سعد جاب الله استاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم - كلية التربية – جامعة بنها الدكتور /إبراهيم محمد على استاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم - كلية التربية – جامعة المنصورة

وأظهرت الدراسة التي نالتها الباحثة بتقدير أمتياز بأجماع الآراء بانة يمكن أستبدال إشارة الراديو RF بتقنية الضوء المرئى VLC .



وأوضحت الباحثة ل" صدي البلد " ان الاتصال باستخدام تقنية الضوء المرئى VLC تعتبر من افضل التقنيات التى من خلالها يمكن علمية الإرسال والأستقبال بشكل أسرع وأمن على جسم الإنسان والبيئة وتوفير تكاليف البنية التحتية للتقنية لأنها متوفرة بالفعل فى كل مكان وكذلك أتاحية استخدامها فى كل مكان بدون تداخل كهرومغناطيسى مع الأجهزة الأخرى .



وفسرت الدراسة بأن الطيف الراديوى مزدحم للغاية والطلب على البيانات اللاسلكية يجعل الأمر أسوء بكثير يتم أستنفاذ النطاق الترددى اللازم للاتصالات اللاسلكية بسرعة يتم إضافة المزيد من العقد فى تقنيات الشبكات الحالية ولكن هذا لايحل المشكلة بسبب التداخل الكهرومغناطيسى ،يمكن أعتبار الضوء المرئى مصدرآ للطاقة الكهرومغناطيسية كبديل لاتصالات التردد اللاسلكى يمكن إيقاف و تشغيل LEDS بشكل أسرع مما يمكننا إدراكه يمكن أستخدام عملية التشغيل والإيقاف هذه لتمثيل الاتصالات الرقمية المكونه 0 و اقتراحات للعمل في المستقبل:



هناك عدد من الأبحاث الواجب البحث به فى هذه النقطة . من اولئك:

1. دراسة تأثير ضوء الشمس والضوء الخارجى على تقنية الضوء المرئى واستخدام النتائج فى تصميم وحدة دراسية بمقرر الإلكترونياتالضوئية بالفرقة الثالثة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.

2. دراسة تأثير الحلول الفعالة لتفادى أثر ضوء الشمس على تقنية الضوء المرئى واستخدام النتائج فى تصميم برنامج تدريبى على عملية الإرسال والأستقبال باستخدام الضوء المرئى تحت ضوء الشمس لطلاب مرحلة الفرقة الثالثة بقسم تكنولوجياالإلكترونيات - كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان