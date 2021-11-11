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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خناقة على الهواء بين منة فضالي والمستشار القانوني لشركة إنتاج فيلمها الجديد

صدى البلد

نشبت خناقة على الهواء بين الفنانة منه فضالي وباسم فاروق المستشار القانوني للشركة المسئولة عن فيلهما الجديد، خلال  برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع على قناة الحدث اليوم.

وقال باسم فاروق أنه تقدم ببلاغ ضدها للمباحث الإلكترونية، لافتا أنه اشترى الفيلم دون وجود أي حقوق لأبطال العمل، مضيفا: عامل البوفيه هما اللي جايبينه يبلطج علينا ويعمل شو،ومفيش حد ليه حقوق عندنا ، مما دفع الفنانة منة فضالي للانسحاب من المداخلة على الهواء للاعتراض.
وقالت الفنانة منة فضالي، إن الوسط الفني يعاني من عدم وجود محترفين من المنتجين والمخرجين في التعامل مع الفنانين، مطالبة الشركة بسداد مستحقات أبطال فريق العمل عقب شرائهم الفيلم، لافتة أنها لم تصور سوى 3 مشاهد من فيلمها الجديد من المخرج العراقي صفاء الدين عيدي، بعد تغيير ورق المسلسل، ولكن فوجئت بتصوير المشاهد المتبقية دون علمها.
 

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