"تأثير المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الميزة التنافسية".. رسالة دكتوراة من تجارة عين شمس

حصل الباحث سميح حليم نائب مدير عام مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي على درجة الدكتوراه من كلية التجارة جامعة عين شمس عن موضوع "تأثير المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة".



وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور سيد الخولى استاذ إدارة الإنتاج بكلية التجارة جامعة عين شمس مشرفا ورئيسا والأستاذ الدكتور بسام الأحمدي أستاذ مساعد بكلية التجارة جامعه عين شمس والأستاذ الدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية البحرية مع التوصية بالتبادل والنشر مع الجامعات المصرية.

وتهدف الرسالة الي التعرف على أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة وتحديد ما إذا كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الحفاظ على ميزتها التنافسية مع مرور الوقت، وتقييم الارتباط الموجود من خلال الميزة التنافسية والبيئة الخارجية.

أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية لتأثير دور البنك الفعال في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.



أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة التطور التكنولوجي بما يتواكب مع متطلبات ومتغيرات البيئة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، لما له من فوائد ومزايا في إدارة العمليات وتخفيض التكلفة وزيادة جودة المنتجات، وزيادة سرعة الاستجابة لرغبات واحتياجات وطموحات العملاء، ولما لذلك من أثر ايجابي على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.

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