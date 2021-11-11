عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تأثير المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الميزة التنافسية".. رسالة دكتوراة من تجارة عين شمس

صدى البلد

حصل الباحث سميح حليم نائب مدير عام مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي  على درجة الدكتوراه من كلية التجارة جامعة عين شمس عن موضوع "تأثير المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة". 


وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور سيد الخولى استاذ إدارة الإنتاج بكلية التجارة جامعة عين شمس مشرفا ورئيسا والأستاذ الدكتور بسام الأحمدي أستاذ مساعد بكلية التجارة جامعه عين شمس والأستاذ الدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية البحرية مع التوصية بالتبادل والنشر  مع الجامعات المصرية.

 

وتهدف الرسالة الي التعرف على أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة وتحديد ما إذا كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الحفاظ على ميزتها التنافسية مع مرور الوقت، وتقييم الارتباط الموجود من خلال الميزة التنافسية والبيئة الخارجية.

 

أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية لتأثير دور البنك الفعال في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. 


أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة التطور التكنولوجي بما يتواكب مع متطلبات ومتغيرات البيئة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، لما له من فوائد ومزايا في إدارة العمليات وتخفيض التكلفة وزيادة جودة المنتجات، وزيادة سرعة الاستجابة لرغبات واحتياجات وطموحات العملاء، ولما لذلك من أثر ايجابي على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.

0e933c39-1e12-4798-933d-93314ca9ae86
0e933c39-1e12-4798-933d-93314ca9ae86
7e597db3-3191-4a79-bedb-86bac5073048
7e597db3-3191-4a79-bedb-86bac5073048

ترشيحاتنا

عائلة سهير البابلي: بدأت تتحرك بعد سماع الرقية الشرعية ومديح النبي

بعد عزفه على الجردل.. مذيعة تكتب أغنية لـ سيد قناوى وهانى شنودة يلحنها

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا |المحاور والأهداف قراءة يقدمها خالد شقير

روسيا: لم نخطط أبدا لتدخل عسكري في أوكرانيا

رضا عبدالعال : المنتخب سيتعادل أمام أنجولا وشريف أفضل من مصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

الزمالك يطالب بتدخل وزارة الرياضة في قضية غرامات شيكابالا

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فضيحة في اتحاد المهن الطبية|سرقة 600 ألف جنيه من إعانات مصابي كورونا

عواصف شمسية مرعبة تتوجه الى الأرض .. وتهديد بانقطاع عالمي للإنترنت

الطقس غدا.. شبورة كثيفة وأمطار على 10 مناطق بالجمهورية.. تفاصيل

صدمة.. الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

الطعن على انتخابات اتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين .. مستند

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ