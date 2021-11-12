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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|الصحة تناشد المواطنين بسرعة الحصول على لقاح كورونا.. موعد افتتاح طريق الكباش.. وتعليق ناري من نادين نجيم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


شقيق عادل إمام: "الواد وأبوه" عمل فني جديد يجمع الزعيم وابنه محمد
أبدى عصام إمام المنتج الفنى وشقيق الفنان عادل أمام، انزعاجه من الشائعات المثارة حول الزعيم، مثل اعتزال الفن.

 

كنتِ أجمل قبل عمليات التجميل.. تعليق ناري من ملكة جمال لبنان.. فيديو
علقت النجمة نادين نجيم، وملكة جمال لبنان، على ما ينشر بأنها كانت أجمل قبل قيامها بـ عمليات تجميل، وقالت إن "هذه الكلمات لا تؤثر عليها.. وأنها تعمل اللى يريحها".


خناقة على الهواء بين منة فضالي والمستشار القانوني لشركة إنتاج فيلمها الجديد
نشبت خناقة على الهواء بين الفنانة منه فضالي وباسم فاروق المستشار القانوني للشركة المسئولة عن فيلهما الجديد، خلال  برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع على قناة الحدث اليوم.


لم يتم رصد أي متحور..الصحة تناشد المواطنين بسرعة تلقي لقاح كورونا..فيديو
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة، إنه إعتبار من يوم الإثنين القادم سيمنع دخول الموظفين دون أن يكون معه ما يثبت حصوله على لقاح كورونا، ومن 1 ديسميبر سيمنع دخول المواطنين المصالح الحكومية.


طرق جديدة لتحصيل فواتير الكهرباء .. ومتحدث الوزارة يكشف التفاصيل
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الكهرباء، إن الحكومة في إطار التحول الرقمي تعمل على تقديم الخدمات بطريقة سهلة للمواطن، ولذلك أطلقنا تطبيق "خدمات الكهرباء الذكية" يشمل 17 خدمة عن طريق الانترنت.


"الأعلى للآثار" يعلن موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر.. فيديو
قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه يتم العمل بشكل متواصل في الأقصر للانتهاء من ترميم القطع الأثرية بطريق الكباش واستخراج الحفائر.


عمري ما حطيت فلوس فى صندوق مسجد.. تامر أمين يعترف على الهواء
قال الإعلامي تامر أمين، إن وزارة الأوقاف قررت منع وضع صناديق التبرعات بالمساجد و الزوايا، وأن هناك ضوابط و حوكمة عملية لجمع التبرعات العينية و النقدية بالمساجد.


طبيب يحذر من تناول الأطفال لـ العيش الفينو بكثرة.. فيديو
قال  الدكتور مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، إنه يجب أن يتناول الطفل 4 وجبات في اليوم  بين كل وجبة والأخرى 5 ساعات، مضيفا: علينا أن يقتصر  تناول العيش الفينو للأطفال في وجبة المدرسة فقط وليس كل وجبات اليوم ".

وزير قطاع الأعمال: هشجع غزل المحلة أمام الأهلى بقوة
أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، فخره بوصول فريق غزل المحلة للمركز الثالث بالدوري الممتاز.

اخبار التوك شو كورونا فيروس كورونا نادين نجيم طريق الكباش

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