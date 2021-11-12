مصطفى بكري: النائب محمد أبو العينين يطالب بمنطقة صناعية متخصصة لليابان في مصر.. لم يتم رصد أي متحور.. الصحة تناشد المواطنين بسرعة تلقي لقاح كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم أكبر قدر من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: النائب محمد أبو العينين يطالب بمنطقة صناعية متخصصة لليابان في مصر.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، قد أكد أنه آن الأوان أن يكون لليابان منطقة صناعية متخصصة في شمال غرب قناة السويس.

وكشف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل كلمة النائب محمد أبو العينين.

لم يتم رصد أي متحور..الصحة تناشد المواطنين بسرعة تلقي لقاح كورونا..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة، إنه إعتبار من يوم الإثنين القادم سيمنع دخول الموظفين دون أن يكون معه ما يثبت حصوله على لقاح كورونا، ومن 1 ديسميبر سيمنع دخول المواطنين المصالح الحكومية.

وأضاف خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”،تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن توجيهات القيادة السياسية التوسع بالتطعيمات بجميع أنحاء البلاد ويتم تطعيم نصف مليون مواطن يوميا.

وزير قطاع الأعمال: هشجع غزل المحلة أمام الأهلى بقوة

أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، فخره بوصول فريق غزل المحلة للمركز الثالث بالدوري الممتاز.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر" أنه يتم تطوير قطاع الناشئين فى نادى غزل المحلة عبر 3 مدربين أجانب.



لراغبي الشراء.. الشعبة العامة للسيارات: لو معجبكش السعر دور في معرض تاني

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن موضوع أسعار السيارات، هو كان وفقا لسعر السوق وسعر السوق يتحدد بناءً على العرض والطلب.

وأضاف علاء السبع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن حماية المستهلك يلزم التاجر بأن تكون مواصفات السيارة يتم وضعها وأيضا لون السيارة وكل مواصفات السيارة مع السعر.

شقيق عادل إمام: "الواد وأبوه" عمل فني جديد يجمع الزعيم وابنه محمد

أبدى عصام إمام المنتج الفنى وشقيق الفنان عادل أمام، انزعاجه من الشائعات المثارة حول الزعيم، مثل اعتزال الفن.

وأكد عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر، قائلا:" الزعيم بخير وصحته جيدة للغاية، وعايش حياته طبيعية للغاية".

خناقة على الهواء بين منة فضالي والمستشار القانوني لشركة إنتاج فيلمها الجديد

نشبت خناقة على الهواء بين الفنانة منه فضالي وباسم فاروق المستشار القانوني للشركة المسئولة عن فيلهما الجديد، خلال برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع على قناة الحدث اليوم.

وقال باسم فاروق أنه تقدم ببلاغ ضدها للمباحث الإلكترونية، لافتا أنه اشترى الفيلم دون وجود أي حقوق لأبطال العمل، مضيفا: عامل البوفيه هما اللي جايبينه يبلطج علينا ويعمل شو،ومفيش حد ليه حقوق عندنا ، مما دفع الفنانة منة فضالي للانسحاب من المداخلة على الهواء للاعتراض.

كنتِ أجمل قبل عمليات التجميل.. تعليق ناري من ملكة جمال لبنان.. فيديو

علقت النجمة نادين نجيم، وملكة جمال لبنان، على ما ينشر بأنها كانت أجمل قبل قيامها بـ عمليات تجميل، وقالت إن "هذه الكلمات لا تؤثر عليها.. وأنها تعمل اللى يريحها".

وأضافت ملكة جمال لبنان، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الأمر الذى تراه مناسبا لها تنفذه، معلقة : " دي حرية شخصية.. وكل واحدة بتشوف نفسها فى المرايا ولديها الحرية فى تنفيذ ما تريده".

سمير صبري: جلسة تصوير محمد رمضان الأخيرة دعوة وتحريض على التحرش

قال المحامي سمير صبري، إن الأعمال الفنية مقصود بها تقديم رسالة للجمهور، لكن ما يقدمه الفنان محمد رمضان ليس فن، وإنما إسفاف و"قلة أدب"، موضحا أن تصرفاته المختلفة مثل قيامه برمي الدولارات في حمام السباحة، يدل على أنه "شبع بعد جوع".

وأضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مثل هذه النوعية من الأفلام التي تظهر فيها البلطجة والمخدرات والقتل تؤثر على المجتمع وتؤدي لانتشار الجريمة في الشارع، والدليل على ارتكاب جرائم قتل في الشارع.

الكهرباء: شبكات النقل تلعب دورا مهما في استقرار التغذية ..فيديو

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شبكات نقل الكهرباء يتم استخدامها في نقل التيار الكهربائي بين المحافظات والربط بين الدول وبعضها .

وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" شبكات نقل الكهرباء تلعب دور مهم في استقرار التغذية الكهربائية".



النائبة أمل سلامة: منهج الصف الرابع الابتدائي سيسبب الإحباط للطلاب.. فيديو

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن زيادة المناهج في الصف الرابع الإبتدائي من 5 مواد إلى 13 مادة، قرار غير صائب ونحتاج لمناقشتها مع وزير التربية والتعليم.

وأضافت أمل سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن منهج الصف الرابع الابتدائي لن يستطيع الطالب والطفل أن يستوعبه.