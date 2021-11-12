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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مريض نفسي .. شاب تخصص في قتل القطط والكلاب

صدى البلد

أثارت قضية شاب تخصص في قتل الحيوانات الأليفة كالقطط و الكلاب  الغضب بين المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك بعدما قام بطعن جرو حوالي 50 طعنة  ووضعه في حقيبه و ارسله إلى طبيب بيطري لعلاجه . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ذا صن"، فإن شاب من ولاية فلوريدا، القت الشرطة الأمريكية القبض عليه في عام 2017، و ذلك بعدما أدين بقتل جرو بـ50 طعنة و لكنه أنكر حينها و ظل محبوسا لحين إصدار حكما عليه . 

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بحسب ما ورد في تحريات الشرطة، فإن شاب من ولاية فلوريدا أثار غضب المواطنين بعدما اتهم في قضية قتل جرو بـ50 طعنة، و لكن بعد تفتيش منزله عثرت الشرطة على حوافر و ماء على سكاكين في المطبخ و بقايا متحللة من الفئران و القطط و الكلاب . 


قامت الشرطة الامريكية حينها برصد مكافأة 60 ألف دولار لمن يمكنه مساعدة الشرطة للقبض على ذلك الشاب عقب هروبه من منزله ، و لكن بعد فترة أعلنت الشرطة إلقاء القبض عليه و حينما تم توجيه التهم إليه أنكرها جميعا و كان إجمالي الأحكام الواقعة عليه وصل لـ85 عاما في السجن . 


جدير بالذكر أن بعد 4 سنوات من الاستجواب داخل السجن اعترف الشاب بأنه مريض نفسي و أنه كان يتناول جرعات من المهدئات ليتمكن من السيطرة على أعصابه و كان يتلذذ بتعذيب الحيوانات الصغيرة، و حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 15 عام، في تهمة تعذيب جرو . 
 

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