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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ملابسها الغير لائقة .. عاملة تطرد شابة بعد مشادة كلامية

صدى البلد

قامت عاملة بريطانية بطرد شابة بالغة من العمر 28 عاما،من احد الاسواق التجارية الشهيرة في بريطانيا و ذلك بسبب ملابسها الغير ملائمة و الغير لائقة من وجهة نظرها . 
وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ستار"، فن عاملة بسوق تجاري في بريطانيا قامت بطرد  شابة اثناء تسوقها، زعما بأنها قامت بخرق التعليمات و ارتدائها ملابس كاشفة لجسدها و هي ضد قوانين المكان . 

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و بحسب ما روته الشابة فإنها صدمت حينما سمعت العاملة تطلب منها مغادرة المكان سريعا لانها ترتدي ملابس غير مناسبة الا انها ظنتها في  البداية تمازحها فقامت بإعادة الكلام عليها مرة و طلبت منها مغادرة المتجر . 
عادت الشابة في حالة ذهول الى منزلها، و كتبت شكوتها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة، تويتر، و طلبت رد من المسئولين عن ادارة المتجر على الموقف الذي حدث معها في ذلك اليوم . 
جدير بالذكر أن أحد مسئولي المتجر بالفعل شاهدرسالتها و اخبرها انهم سيتخذون الإجراءات اللازمة مع تلك العاملة لضمان عدم تكرار ذلك الموقف، و اكدت ادارة المتجر ان لكل شخص الحرية الكاملة في ارتداء الملابس التي يرغب فيها و أن قوانين المكان لا تلزم العملاء بشئ كهذا . 
 

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2_A-WOMAN-was-left-horrified-after-ASDA-tried-to-kick-her-out-for-not-wearing-enough-clothesJaiah-1

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