بسبب ملابسها الغير لائقة .. عاملة تطرد شابة بعد مشادة كلامية

قامت عاملة بريطانية بطرد شابة بالغة من العمر 28 عاما،من احد الاسواق التجارية الشهيرة في بريطانيا و ذلك بسبب ملابسها الغير ملائمة و الغير لائقة من وجهة نظرها .

وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ستار"، فن عاملة بسوق تجاري في بريطانيا قامت بطرد شابة اثناء تسوقها، زعما بأنها قامت بخرق التعليمات و ارتدائها ملابس كاشفة لجسدها و هي ضد قوانين المكان .



و بحسب ما روته الشابة فإنها صدمت حينما سمعت العاملة تطلب منها مغادرة المكان سريعا لانها ترتدي ملابس غير مناسبة الا انها ظنتها في البداية تمازحها فقامت بإعادة الكلام عليها مرة و طلبت منها مغادرة المتجر .

عادت الشابة في حالة ذهول الى منزلها، و كتبت شكوتها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة، تويتر، و طلبت رد من المسئولين عن ادارة المتجر على الموقف الذي حدث معها في ذلك اليوم .

جدير بالذكر أن أحد مسئولي المتجر بالفعل شاهدرسالتها و اخبرها انهم سيتخذون الإجراءات اللازمة مع تلك العاملة لضمان عدم تكرار ذلك الموقف، و اكدت ادارة المتجر ان لكل شخص الحرية الكاملة في ارتداء الملابس التي يرغب فيها و أن قوانين المكان لا تلزم العملاء بشئ كهذا .

