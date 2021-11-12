بالدموع .. شاب يستقبل قطه المفقود عقب عودته للمنزل

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب عبر تطبيق تيك توك، ظهر خلاله و هو يستقبل قطه المفقود و الدموع تملؤ عيناه ، و كأنه يستقب طفله الصغير الذي تاه و عاد مرة اخرى .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن قط ذو عينان لامعتان أثار الجدل بين رواد تيك توك بعد عودته لمالكه عقب فقدانه في الصباح عقب خروجه من المنزل .



قال مالك القط، أنه وضع له الطعام و الشراب في الصباح في غرفته، و لكن لسبب ما قام مالك القط بفتح بابا الغرفة و النداء على قطه ليلحق به، و تبين في الكاميرا المثبته لمراقبة القط أنه التفت لمربيه و أسرع لتلبية ندائه .

خرج القط خارج المنزل و لم يلتفت مربي القط انه لم يعد معه، فقد عاد إلى المنزل و تذكر قبل نومه أنه لم يضع الطعام للقط، وز لكنه بحث عنه و لم يجده فشعر بالقلق و بدأت رحلة البحث عن القط .

جدير بالذكر أن القط عاد إلى المنزل في صباح اليوم التالي، و التقطت كاميرات المراقبة ردة فقعل كل من المالك و القط، و كأنه طفل و رده القدر لوالده و نال المقطع 9 مليون مشاهده عبر تيك توك .

