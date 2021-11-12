حاسبت على الأكل .. شابة تروي موقفا محرجا مع خطيبها السابق

كشفت شابة عن أغرب موقف محرج حدث معها في أول مقابلة لها مع خطيبها السابق، بعد طرح سؤالا عن موقف محرج حدث بين زوجك أو خطيبك ، فقد كان موقف تلك الفتاة الأكثر إحراجا من وجهة نظر الكثير .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة كتبت أغرب موقف حدث معها معها خطيبها السابق أثناء مواعدتها للمرة الأاولى فقد فاجئها بأنه لا يملك مالا كافيا ليدفع ثمن طبق الطعام الذي تناولته في المطعم .



أصيبت الشابة بالصدمة ، فقد كانت متوقعة أنه سيقوم بدفع ثمن الطعام الذي أكلته كأسلوب راق في التعامل مع الفتيات في المقابلة لترك إنطباعات لطيفة عنه كرجل إلا أن الصدمة كانت قوية للغاية .



أوضحت الشابة أنها قامت بدفع ثمن الطعام الذي تناولته و قررت فسخ خطبتها من ذلك الشاب بعد ذلك الموقف، و أشارت إلى أن ذلك الموقف يعتبر من أكثر المواقف إحراجا الذي تعرضت له في حياتها .



جدير بالذكر أن عدد كبير من المتابعين كان مناصرا لما قامت به الفتاة يروون أنه رد فعل مناسب على ذلك الموقف، إلا أن بعض الرجال أشاروا إلى أنه ليس فرضا على الشاب دفع ثمن الطعام الذي تناولته الشابة .