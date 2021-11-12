التعليم: نتوقع تخطى نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى 55% العام الجارى

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إن التعليم الفني كانت جودته جيدة حتى عام 1970، وكانت النظرة المجتمعية له مختلفة عما نحن عليه الآن، وحتى وقت قريب حدث نوع من التدهور في هذا القطاع، مشيراً إلى أن المهن العادية التي نراها الآن لدينا، دخلت ضمن الثورة الصناعية في أوروبا وأصبحت كل الأمور مميكنة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج “التاسعة” الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: “في مصر أكبر شركة من الشركات التي تصنع المكن الذي يستخدم في الثورة الصناعية، ستبدأ عملها وبالفعل تم التعاقد على ذلك، وبالتالي لا يجوز أن نستعين بعمالة من الخارج بدلا من الاستعانة بأبناء مصر، ولذلك تم الاستعانة بأصحاب الأعمال لإخراج طلاب تلبي احتياجات سوق العمل”.

وقال: “خلال السنوات الأخيرة، وصلت نسبة الطلاب التي تلتحق بالتعليم الفني إلى 55%، وتقل بنسب متفاوتة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تزيد في محافظات صعيد مصر، وأسوان بها أكبر محطة للطاقة الشمسية لذلك وجود خريجين قادرين على العمل بها أمر هام، وأتوقع أن النسبة ستزيد هذا العام عن 55%”.