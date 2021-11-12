استاذ مناعة بجامعة أكسفورد: التحور عملية طبيعية تحدث للفيروسات

قال الدكتور أحمد سلمان، أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد، إن متحور "هيهي" منبثقة من سلالة "دلتا" فيروس كورونا.



وأشار سلمان في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، مع الإعلامية شافكي المنيري، أنه هناك أكثر من 3 آلاف أو 4 آلاف متحور لفيروس كورونا منذ اكتشافه، ولكن هناك من 9 سلالات تقريباً، هي التي لها تأثير بعكس باقي المتحورات التي حدثت للفيروس.



وأضاف سلمان: "والتحور هو عملية طبيعية تحدث في الفيروس، لأن سرعة نسخ الفيروس في خلايا العائل تكون أسرع من المعدل الطبيعي، وهو امر متعلق بالتركيبات الجينية الموجودة في خلايا الكائن الحي، وتحدث بصورة عشوائية، وأغلب المتحورات يكون لها تأثير سلبي على الفيروس وتجعله أضعف، ولكن قد تظهر تركيبات جينية تعطي الفيروس قوة".