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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مهلة أسبوعين .. "الأوقاف" تطالب مجالس إدارات المساجد يتقديم كشف حساب عن آخر عامين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه عملا على تعظيم دور مجالس إدارات المساجد وتفعيل أنشطتها وتشجيع المجالس الجادة منها ، وإبراز دورها في خدمة المسجد أو خدمة المجتمع ، ينبه على جميع المديريات سرعة موافاتنا بصورة رسمية من قرار تشكيل مجالس الإدارات ورقم حساب كل مجلس إدارة منها على حدة  وأهم أنشطته التي قام بها منذ اعتماده أو آخرين عامين أيهما أقرب سواء في خدمة المسجد أم خدمة المجتمع ، وذلك في موعد أقصاه أسبوعان  من تاريخه ، حتى يتسنى للقطاع الديني إصدار قائمة معتمدة ومحدثة بمجالس الإدارات الرسمية الجادة ، وأرقام حساباتها ، ليعرف المجتمع هذه المجالس المعتمدة ولا يتعامل مع غيرها على أنه مجلس إدارة  .

واضاف المتحدث بإسم الأوقاف أن أي مجلس لا يستوفي إجراءات تجديد اعتماده ورفعها من المديرية للقطاع الديني قبل 31 / 12 / 2021م يعد منحلا وغير رسمي ولا صفة له في فتح حساب بنكي باسم المسجد أو التعامل باسمه ، ولن تتضمنه القائمة التي سيعلنها   القطاع الديني .

 وطالبت الأوقاف  كل مديرية  رفع مذكرة بمجالس الإدارات المعتمدة لديها والتي استوفت الشروط وإجراءات التجديد لها ، ورفع ذلك لرئيس القطاع الديني لاعتماده ، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حساب غير رسمي ، وإصدار قائمة بمجالس الإدارات المعتمدة والحسابات الرسمية وإعلانها على موقع الوزارة ، لتحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية ، مع تشجيع مجالس الإدارات الجادة والمتميزة سواء في خدمة المسجد أم في خدمة المجتمع  ، من واقع ما تم رسميًّا من خلال الحسابات والسجلات الرسمية المعتمدة لمجلس الإدارة وتقرير المديرية عن أداء مجلس الإدارة منذ اعتماده أو آخر عامين أيهما أقرب من واقع السجلات  الرسمية ومحاضر مجلس الإدارة المعتمدة  .

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