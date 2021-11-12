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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يطالب المسئولين بالبحث عن ابن خاله بمركز البلينا بعد تغيبه

صدى البلد

أرسل القارئ هشام خيري شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تغيب ابن خاله.

 

وقال في شكواه تغيب اليوم: عبدالرحمن مظهر احمد خليفه من عائلة ال البدري بنجع مازن مركزالبلينا بمحافظة سوهاج ، علي من يعثر عليه او يجده يتواصل 
ع الرقم / 01127828328
ت/01111134129.

 

وطالب المسؤولين بسرعة الكشف عن سبب تغيب ابن خاله قبل أن تحدث له كارثة إنسانية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

خدمة بين الناس بين الناس موقع صدى البلد تغيب

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