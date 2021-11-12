المنتخب الأولمبي يستدعي ثمانية لاعبين من الزمالك

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره باستدعاء ثمانية لاعبين من فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠١ ، للانضمام لمعسكر الإعداد الثاني للمنتخب الأولمبي الخاص بهذه الفئة من المواليد بقيادة شوقي غريب المدير الفني.

ومن المقرر أن ينطلق هذا المعسكر بداية من الأحد ١٤ نوفمبر وحتى الثلاثاء ١٦ من الشهر ذاته.

وضمت قائمة اللاعبين من الزمالك كلا من:

حارس المرمى محمد جميل نديم، والمدافعان محمد محمود عوض ومحمد طارق، والظهير الأيمن رضا محمد "العميد"، ولاعبي الوسط مصطفى طارق مصطفى، محمد محمد عبد العال "حفني"، إبراهيم محمد، ومحمد حسام الدين "بيسو".

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا للمنتخبات الأولمبية المقرر إقامتها الشهر المقبل في ليبيا.