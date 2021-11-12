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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المنتخب أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة المنتخب أمام انجولا ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن الجولة قبل الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. 

 

المنتخب ينهي استعداداته للقاء الغد

أدى مساء اليوم تدريبه الأخير على الملعب الرئيسي لستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا استعدادًا للقاء منتخبها في الثامنة مساء غد ( التاسعة في القاهرة ) ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.
 

شارك في المران الذي اتسم بالجدية جميع اللاعبين ال 25 وظهروا جميعًا بشكل فني وبدني جيد.


من جانب آخر تم تحديد موعد عودة البعثة في العاشرة من صباح السبت إلى برج العرب مباشرةً لمواصلة معسكره المغلق استعدادًا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة ، فيما تقرر غلق التدريبات المقبلة لزيادة التركيز.

 

بعثة المنتخب تغادر برج العرب في طريقها إلى لواندا

وكان المنتخب غادر مدينة برج العرب بصحية بعثة المنتخب الوطني برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في طريقها إلى لواندا للقاء منتخب أنجولا في التاسعة مساء بعد غد الجمعة ( بتوقيت القاهرة).

 

وتضم  بعثة المنتخب 25 لاعبًا تم اختيارهم لمباراتي أنجولا ثم الجابون في برج العرب الثلاثاء المقبل، ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى لواندا نحو التاسعة مساء .


وأدى المنتخب الوطني تدريبه الرئيسي  في العاشرة صباحًا بأحد الملاعب الفرعية بمقر إقامة الفريق ببرج العرب، شارك فيه جميع اللاعبين، ولا يتبقى للفريق سوى تدريب الغد المقرر اقامته غدًا على ملعب المباراة بستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية.

وأعلن الجهاز الفني ل المنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي انجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة 26 لاعبا على النحو التالي :

حراس المرمى:
محمد الشناوي ( الأهلي )
محمد أبو جبل ( الزمالك )
محمد صبحي ( فاركو )
محمود جاد ( انبي)

الدفاع:
اكرم توفيق ( الأهلي ) 
أحمد فتحي ( بيراميدز )
احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )
احمد ياسين ( البنك الأهلي ) 
ايمن اشرف ( الأهلي )
محمود علاء ( الزمالك ) 
احمد فتوح ( الزمالك )
محمد حمدي ( بيراميدز )
محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:
محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )
حمدي فتحي ( الأهلي ) 
عمرو السولية ( الأهلي )
امام عاشور ( الزمالك )
عبد الله السعيد ( بيراميدز )
مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:
عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )
محمد شريف ( الأهلي )
أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )
مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )
مروان حمدي ( سموحة )
محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )
محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )

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