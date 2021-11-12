عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل هجومي لـ المنتخب أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

صدى البلد

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، على خوض مباراة أنجولا المقرر إقامتها اليوم الجمعة فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بتشكيل هجومى لحصد الثلاث نقاط وحسم التأهل إلى الدور النهائي من التصفيات.

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة “ أون تايم سبورت ”.

 

وتعد مواجهة أنجولا، نقطة فاصلة فى حسم التأهل إلى الدور النهائى "المواجهة المباشرة" من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ففى حال الفوز بها يحسم منتخب مصر تأهله بشكل رسمي ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 10 نقاط يأتي خلفه منتخب ليبيا بـ 6 نقاط، وبات المنتخب قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل إلى الدور المقبل.

 

ويرفض كيروش نغمة اللجوء إلى طريقة دفاعية فى تشكيل المنتخب رغم إقامة المباراة فى لواندا وقوة المنتخب الأنجولى فى ظل قناعاته التامة بأن الهجوم خير وسيلة للدفاع بالإضافة إلى امتلاك المنتخب مجموعة من اللاعبين البارزين فى الخط الأمامى والقادرة على صناعة الفارق وعلى رأسهم محمد صلاح والذى يعد واحدا من أبرز لاعبي  العالم فى الوقت الحالى.

 

ومن المتوقع ان يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من

حراسه المرمي: محمد الشناوى 

خط الدفاع :أكرم توفيق وأحمد حجازى وأيمن أشرف وأحمد فتوح

خط الوسط :عمرو السولية ومحمد الننى و محمد صلاح

الهجوم:محمد شريف وعبد الله السعيد، ومصطفى محمد

 

وشهدت قائمة منتخب مصر المسافرة إلى أنجولا عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف بجانب ظهور وجوه جديد مثل محمود جاد حارس إنبي وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى وضمت القائمة كلا من:حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي) و الدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ، الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و عبد الله السعيد (بيراميدز) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) الهجوم:محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

 

محمد صلاح عبد الله السعيد محمد الشناوي عمرو السولية كأس العالم منتخب مصر الأول

موضوعات متعلقة

عانى من سوء توفيق أمام الأهلي..نجم الزمالك يطالب بـ التجديد لـ كارتيرون ونسيان مباراة القمة

ترشيحاتنا

أفضل دعاء يوم الجمعة.. احرص عليه قبل غروب الشمس بساعة

ماذا نقول يوم الجمعة؟.. 40 دعاء للمهموم يقضي له 130 حاجة

حاسبت على الأكل .. شابة تروي موقفا محرجا مع خطيبها السابق

أخبار السيارات| لمحبي الفخامة .. 5 أنواع SUV موديل 2021 بالسوق المصري.. نوستالجيا| هل تتذكرها.. مركبات تركت بصمة كبيرة

أخبار الرياضة.. البرازيل تتأهل لـ كأس العالم قطر 2022.. أشرف بن شرقي يرحل عن الزمالك.. عبد الحفيظ مهدد بالإيقاف

تشكيل هجومي لـ المنتخب أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

بعد التحرش بها .. رانيا سليمان:مكنتش عاوزه أظلم سائق الميكروباص لكنه كان مصمم

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ