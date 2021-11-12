تشكيل هجومي لـ المنتخب أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، على خوض مباراة أنجولا المقرر إقامتها اليوم الجمعة فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بتشكيل هجومى لحصد الثلاث نقاط وحسم التأهل إلى الدور النهائي من التصفيات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة “ أون تايم سبورت ”.

وتعد مواجهة أنجولا، نقطة فاصلة فى حسم التأهل إلى الدور النهائى "المواجهة المباشرة" من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ففى حال الفوز بها يحسم منتخب مصر تأهله بشكل رسمي ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 10 نقاط يأتي خلفه منتخب ليبيا بـ 6 نقاط، وبات المنتخب قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل إلى الدور المقبل.

ويرفض كيروش نغمة اللجوء إلى طريقة دفاعية فى تشكيل المنتخب رغم إقامة المباراة فى لواندا وقوة المنتخب الأنجولى فى ظل قناعاته التامة بأن الهجوم خير وسيلة للدفاع بالإضافة إلى امتلاك المنتخب مجموعة من اللاعبين البارزين فى الخط الأمامى والقادرة على صناعة الفارق وعلى رأسهم محمد صلاح والذى يعد واحدا من أبرز لاعبي العالم فى الوقت الحالى.

ومن المتوقع ان يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من

حراسه المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع :أكرم توفيق وأحمد حجازى وأيمن أشرف وأحمد فتوح

خط الوسط :عمرو السولية ومحمد الننى و محمد صلاح

الهجوم:محمد شريف وعبد الله السعيد، ومصطفى محمد

وشهدت قائمة منتخب مصر المسافرة إلى أنجولا عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف بجانب ظهور وجوه جديد مثل محمود جاد حارس إنبي وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى وضمت القائمة كلا من:حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي) و الدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ، الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و عبد الله السعيد (بيراميدز) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) الهجوم:محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).