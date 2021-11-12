اليوم.. إليسا تحيي حفلا غنائيا بموسم الرياض

تستعد المطربة إليسا، لإحياء حفل اليوم الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.

عبّرت إليسا عن حماسها الشديد لإحياء حفلات موسم، وكتبت من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: “بستعد للسفر على الرياض لحفلات #موسم_الرياض وما فيكن تتصورو فرحتي من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدا حتى، ساعات وبلتقي بكل الجمهور السعودي ومن كل أنحاء العالم بهالموسم الاستثنائي وبهـ الحفلات الرائعة”.

ونشرت اللبنانية إليسا صورة جديدة من حفلها الغنائي الذي أحيته على مسرح أولمبيا في العاصمة الفرنسية بـ باريس، عبر حسابها علي إنستجرام".



وظهرت النجمة اللبنانية إليسا خلال إطلالتها بملامح شبابية، حيث ارتدت بلوزة بيضاء اللون وبنطال أسود، واعتمدت مكياجًا هادئًا، وقصة شعر منسدل على كتفيها بشكل عفوي.

وأحيت المطربة اليسا مؤخرا حفلا على مسرح الأولمبيا فى العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري كبير.



وحرصت إليسا على رفع علم لبنان مع طفلة صعدت معها على المسرح، وقدمت عدد من اشهر اغاني فيروز منها احكيلى عن بلدي احكيلي"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.