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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 30 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

امرت النيابات المختصة فى القليوبية بحبس 30 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والبانجو.


وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 30 عاطل ببنها وكفر شكر القناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وطوخ وشبين القناطر وبحوزتهم 1350 جرام من الهيروين المخدر و665 جرام من مخدر الحشيش و400 جرام من مخدر البانجو و260 جرام من مخدر البودر، و155 جرام مخدر الشادو و404 أقراص مخدرة و15 سم ماكس.


وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


من ناحية اخرى أصيب 5 أشخاص إثر حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة وأماكن ركن السيارات بالشارع محل سكنهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة المرجوشى دائرة القسم، ووقوع مصابين.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين دوث حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "م إ م" 63 سنة بالمعاش مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس ونجله "و م إ" 43 سنة صاحب ورشة ألوميتال مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس وزوجة الأول "س م ع" ربة منزل مصابة بجرح بمعصم اليد اليمنى وطرف ثان "أ ن ح" 25 سنة صاحب مخزن كرتون مصاب بخدوش بالوجه وشقيقه "ب ن ح"، 21 سنة، مصاب بخدوش بالوجه.


وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة وأماكن ركن السيارات بالشارع محل سكنهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر وإحداث ما بهم من إصابات، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام ووردت التقارير الطبية تفيد ذات الإصابات وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية اقراص مخدرة القناطر الخيرية مشادة كلامية حملة مكبرة مستشفى ناصر العام

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