رحلة المونديال.. صباح البلد يقدم الدعم لمنتخب مصر في مواجهة أنجولا

سلطت الإعلامية رشا مجدي، الضوء على مباراة مصر وأنجولا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم.

وقالت رشا مجدي: "اليوم تواجه مصر منتخب أنجولا في تمام الساعة التاسعة، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات المؤهلة لكأس العالم.



وأضافت “رشا مجدي” خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، نأمل جميعا أن يقدم المنتخب اليوم عرضا مبهرا، يضمن تأهلنا إلى كأس العالم رسميا، متابعة: الجمهور يتوقع أن يقدم المنتخب عرض كبير.



وتمنت الإعلامية "لميس سلامة" فوز المنتخب المصري اليوم، لضمان التأهل رسميا للمرحلة الأخيرة إلى كأس العالم.

وأشارت إلى أن المنتخب يحتل صدارة المجموعة بدون أي هزيمة وبفارق 4 نقاط عن نظيره الليبي.