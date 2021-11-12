عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان ، إندونيسي يثير زوبعة على الإنترنت بتصميم أزياء ممثلي "لعبة الحبار" للقطط".

ووفقاً للتقرير، أن شهرة " لعبة الحبار" وصلت حتى للقطط.

وأكد التقرير، أن هذا المصمم الإندونيسي حاز على شهرة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر هذه الملابس التي تحاكي أزياء الممثلين في المسلسل الكوري الشهير " لعبة الحبار".

وأضاف التقرير، أنه انهالت عليه طلبات الشراء من متابعين له حول العالم" سنغافورة و تايوان و ماليزيا و تايلاند و من المكسيك و أمريكا الجنوبية".

كما أوضح التقرير، أن " فريدي لوجينا" يعمل في متجر متواضع و يقع في منطقة " جاوة الغربية" و يستخدم أدوات عادية في حياكة الملابس، قائلاً إنه بدأ بتصميم الزى الأخضر للمشاركين في اللعبة و نشره على صفحته حيث لاقى قبولاً واسعاً ، ليبدأ لاحقاً بتصميم أزياء بقية الممثلين.