وزير الصناعة السوري: 23.5 مليار دولار خسائر قطاع الصناعة خلال الحرب

كشف وزير الصناعة السوري، زياد الصباغ، أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع الصناعة في سوريا تجاوزت 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية داخل سيطرة الدولة السورية.

وقال الصباغ في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إن "الاستهداف خلال سنوات الحرب على سوريا كان ممنهجا للبنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص ووقع تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة، وتم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها".

وأضاف وزير الصناعة السوري أن "هناك أضرارا غير مباشرة كثيرة تقارب قسمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار سواء بالقطاع الخاص أو العام".

وأشار الصباغ إلى أن خمسين بالمئة من المعامل الغذائية التي تضررت جراء الحرب على سوريا قد تم إعادة تأهيلها.

وتابع: "المنشآت الغذائية العامة بدأ العمل بإعادة تأهيلها، والمنشآت الخاصة أصحابها أعادوا ترميم معاملهم وعاد الكثير منها إلى العملية الإنتاجية وهناك معامل جديدة دخلت بالعملية الإنتاجية".