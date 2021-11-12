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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب أنجولا، اليوم، الجمعة، على ملعب 11 فبراير، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب مصر والقنوات الناقلة 

وتقام اليوم مباراة منتخب مصر ضد انجولا في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة  أون تايم سبورت 1 OnTime Sports.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على أنجولا، في مباراة اليوم، لحسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الأخيرة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، وقطع خطوة كبيرة، نحو حلم الصعود للمونديال، للمرة الثانية على التوالي.

كان منتخب مصر حقق الفوز على أنجولا بهدف دون رد، في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، ثم تعادل مع الجابون بهدف لمثله في الجولة الثانية، بينما فاز على ليبيا بهدف نظيف في الجولة الثالثة، وبثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون، استعباد ثنائي الزمالك طارق حامد وأحمد زيزو، بالإضافة إلى رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، بينما عاد ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

 

قائمة منتخب مصر لمواجتهي أنجولا والجابون:
حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) -  محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو).- محمود جاد (إنبي).

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد فتحي (بيراميدز) - أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)- أحمد ياسين (البنك الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي)- محمود علاء (الزمالك)- أحمد فتوح (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز)- محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - إمام عاشور (الزمالك) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم: عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) - مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) - مروان حمدي (سموحة)- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

على الجانب الآخر يطمح منتخب أنجولا في تحقيق نتيجة شرفية، أمام منتخب مصر، بعدما فقد رسميا، فرصة التأهل إلى كأس العالم 2022.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم:
مصر : 10 نقاط

ليبيا : 6 نقاط

الجابون : 4 نقاط

أنجولا : 3 نقاط

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