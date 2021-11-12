لخلاف على الميراث.. عامل يقتل شقيقه طعنا خلال نومه بالدقهلية

أقدم اليوم عامل على قتل شقيقه بطعنات متفرقة بقرية الحميدية التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وذلك لخلاف على الميراث حيث استغل نوم شقيقه وانهال عليه طعنا حتى أصبح جثة هامدة .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بمصرع شاب على يد شقيقه طعنا بقرية الحميدية التابعه للمركز .

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاع تبين مصرع ابراهيم محمد محمد المتولى 20 عاما متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقه حيث تبين ان وراء الواقعه شقيقه ممدوح 27 عاما عامل حيث استغل نومه وقام بطعنه طعنات متفرقه حتى لفظ انفاسه وذلك لخلافات بينهم على الميراث .

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وتم التحفظ على الجثه على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .