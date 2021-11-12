عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. استعدادات انطلاق القمة بين السيسي وماكرون في باريس

العاصمة باريس
العاصمة باريس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من أمام مقر استقبال الرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرون بباريس، لعقد قمة مباحثات حول الأوضاع في ليبيا.

وتستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الجمعة، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، والذي يناقش آليات إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بجانب مناقشة ملف إخراج المرتزقة.

رئاسة المؤتمر
ويعقد المؤتمر برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية، والأمم المتحدة، ويركز على توسيع دائرة الدول المشاركة خاصة المعنية بالشأن الليبي، مثل تشاد والنيجر ومالطا، بحيث يتم توسيع الدائرة عن المؤتمرات السابقة التي عقدت في برلين.

أهداف المؤتمر
ويهدف المؤتمر بشكل رئيسي إلى حشد الدعم لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وعلى الصعيد الأمني، من المنتظر أن تقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية، لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية 5 + 5 بإدراج تنفيذ الخطة كأولوية أمنية، أما من الناحية الاقتصادية، يؤكد المؤتمر على التوزيع العادل للثروة وتنفيذ إصلاحات هيكلية للقطاع المالي والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية.

باريس قمة باريس الرئيس السيسي ماكرون ليبيا

ترشيحاتنا

السيسي : نقدر جهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في تعزيز العلاقات مع مصر

انخفاض أسعار الذهب وصعود الدولار| تفاصيل

رد صادم من رضا عبد العال بشأن موقفه من تدريب الزمالك

تعاون مصري أمريكي لدعم قضايا المناخ

الحكومة تنفي إصدار قرار بصرف 25% فقط من مقررات التموين لأصحاب البطاقات

هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة؟.. 13 حقيقة لا تعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

تقسيم إثيوبيا لعدة مناطق.. تقارير استخباراتية تكشف فاجعة أبي أحمد

أمطار رعدية.. الأرصاد توجه تحذيرا لأهالي الصعيد| فيديو

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

بعد التحرش بها .. رانيا سليمان:مكنتش عاوزه أظلم سائق الميكروباص لكنه كان مصمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

فيديو

فيديوجراف.. ليست المرة الأولى .. أشرف زكي يقدم بلاغا بسبب أحمد عبد العزيز

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ