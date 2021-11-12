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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يشيد بأداء شركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف

وفد الاتحاد الاوروبي
وفد الاتحاد الاوروبي يزور معامل شركات المياه

صرح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بأن وفداً من الجهاز رافق مسئولي الاتحاد الأوروبي في زيارتين ميدانيتين لشركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف، وذلك في إطار دور الجهاز التنظيمي في اعتماد تحقق المؤشرات المطلوبة لبرنامج دعم سياسات قطاع المياه، والممول من الاتحاد الأوروبي.


وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن وفد الاتحاد الأوروبي التقى بمسئولي شركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف، لاستعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات التى يقدمها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، حيث أشاد الوفد بمستويات الأداء المتميز، وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين.


وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ، أن وفد الاتحاد الأوروبي، اطلع على منظومة التشغيل من خلال زيارة بعض محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمعامل الفرعية الملحقة بها.

تابع الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك: زار وفد الاتحاد الأوروبي المعامل المركزية المعتمدة، كما شملت الزيارة مراكز خدمة العملاء المطورة ومراكز التدريب والاطلاع على خطط التدريب المنفذة لإعداد كوادر متميزة.
 

الاتحاد الأوروبي بني سويف الصرف الصحى حماية المستهلك مياة الشرب

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