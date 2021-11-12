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رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة تنظم ورشة عمل حول النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين بالإسكندرية

صدى البلد

نظمت وزارة القوى العاملة  ومنظمة العمل الدولية ، ورشة عمل حول النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتفتيش على العمل، وذلك بمقر مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، بمشاركة ممثلين عن مديريات القوى العاملة  بمحافظات أسوان، وأسيوط ، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر ، والأقصر .

وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية: إن الورشة   ترمي إلي تعزيز جهود الدولة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة؛ وذلك من خلال إكسابهم كافة المعارف والمهارات والخبرات اللازمة الخاصة بمفاهيم النوع الاجتماعي، ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في العمل.

وأشار إلي أن الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر بين منظمة العمل الدولية  ووزارة القوى العاملة ، لتنفيذ المشروعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين في العمل  لتعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة.

وتناولت الورشة عدة موضوعات  تناولتها زاهية السبخي مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص حول  أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠  ، والمعايير الدولية واتفاقية القضاء على العنف والتحرش ، واتفاقية العمل الدولية لحماية الأمومة والطفولة وربطها بقانون العمل وواقع المرأة في سوق العمل المصري .

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منظمة العمل الدولية المساواة بين الجنسين الاسكندرية مديرية القوى العاملة معايير العمل الدولية العمل اللائق للمرأة

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