أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً عند إغلاق جلسات التداول في بورصة ‏‏‏نيويورك.‏



الأسهم الأمريكية

وشهد سوق الأسهم الأمريكية ارتفاع المؤشر ناسداك المجمع ‏‎81.57‎‏ نقاط أي ‏‎0.52‎‏ % إلى ‏‎15704.28‎‏ نقطة، ‏‏‏‏وسجّل ‏‏ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً عند ‏‎2.56‎‏ نقطة، أي ‏‎0.06‎‏ % إلى ‏‎4649.27‎‏ نقطة.‏



فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ‏‎158.71‎‏ نقطة بما يعادل ‏‎0.44‎‏ % إلى ‏‎35921.23‎‏ ‏نقطة.

بورصة نيويورك

بورصة نيويورك New York Stock Exchange NYSE ، تقع في مدينة نيويورك و هي أكبر سوق لتبادل الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تعاملاتها (بالدولار و ثاني أكبر بورصة من حيث عدد الشركات المدرجة حيث اجتازها سوق ناسداك عام 1990 ،و لكن القيمة السوقية للشركات المدرجة أو ما يعرف بالرسملة السوقية فهي أكبر بخمس اضعاف عن الشركات المدرجة في سوق ناسداك .