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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

ضبط 7 أطنان ملح ومخلل مجهول المصدر بمركز المحمودية

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور  والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .

محافظ البحيرة : إزالة 2311 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

ملح ومخلل مجهول المصدر 

 

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين المحمودية مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بحملة مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة أسفرت عن الآتي:-

- محضر لأحد محال البقالة لتداول عصائر باودر منتهية الصلاحية وتم تحريز الكمية.

- تحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار لصيدلية بيطرية وزيوت سيارات ومحال بقالة.

- ضبط ٥٣ علبة سجائر مجهولة المصدر .

-  ضبط ٢٠ كيلو بويات منتهية الصلاحية

- ضبط طن ملح مجهول المصدر.

-ضبط ٤ طن مخلل مشكل غير محتفظ بخواصه الطبيعية وتظهر عليه علامات التلف والفساد.

- ضبط ٢ طن ملح بدون بيانات أو علامات تدل على مصدرها ومتحجر داخل براميل زرقاء اللون .

- تحرير ٥ محاضر جنح صحية .

- كما تم  سحب ٧ عينات أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل.

 

-  ضبط  ٥٥ شيشة بعدد من المقاهي المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

البحيرة المحمودية محافظ البحيرة ضبط ٧ طن ملح و مخلل حملات تموينيه محافظة البحيرة

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