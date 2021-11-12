ضبط 7 أطنان ملح ومخلل مجهول المصدر بمركز المحمودية

محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .

ملح ومخلل مجهول المصدر

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين المحمودية مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بحملة مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة أسفرت عن الآتي:-

- محضر لأحد محال البقالة لتداول عصائر باودر منتهية الصلاحية وتم تحريز الكمية.

- تحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار لصيدلية بيطرية وزيوت سيارات ومحال بقالة.

- ضبط ٥٣ علبة سجائر مجهولة المصدر .

- ضبط ٢٠ كيلو بويات منتهية الصلاحية

- ضبط طن ملح مجهول المصدر.

-ضبط ٤ طن مخلل مشكل غير محتفظ بخواصه الطبيعية وتظهر عليه علامات التلف والفساد.

- ضبط ٢ طن ملح بدون بيانات أو علامات تدل على مصدرها ومتحجر داخل براميل زرقاء اللون .

- تحرير ٥ محاضر جنح صحية .

- كما تم سحب ٧ عينات أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل.

- ضبط ٥٥ شيشة بعدد من المقاهي المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.