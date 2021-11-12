تداول 651 طن بضائع عامة و246 شاحنة و378 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 651 طن بضائع عامة ومتنوعة و246 شاحنة شملت حركة الصادرات 539 طن بضائع عامة و 103 شاحنات.



شملت حركة الواردات 112 طن بضائع عامة و143 شاحنة ويتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ.

أستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 78 شاحنة.



تم مغادرة ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 76 شاحنة و11 سيارة ملاكي.



بينما أستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء والسفينة أيلة وصول وسفر حيث تم أستقبال 65 شاحنة بحمولة 112 طن و وتصدير 27 شاحنة بحمولة 539 طن و6 سيارات ملاكى.



بينما أستقبل ميناء السويس السفينة بنياس 3 تحمل 367 سيارة ملاكى و 13 معدة.