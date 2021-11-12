الرئيس السيسي يلتقي رئيسة الوزراء التونسية في باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة في باريس مع نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية، و صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الوزير الفرنسي رحب بالرئيس في باريس، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.